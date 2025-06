Catania, comunicati luogo e data del ritiro per la stagione 2025-2026

StrettoWeb

Archiviata la stagione 2024-2025, dalla quale per investimenti e blasone ci si aspettava sicuramente di più, il Catania guarda al futuro e prepara l’annata calcistica 2025-2026. Il primo step sulla ‘to do list’ riguarda il ritiro pre-campionato. Il club etneo ha scelto Norcia come sede del ritiro che si svolgerà dal 14 luglio al 3 agosto. La decisione è stata comunicata attraverso il sito del club con il comunicato ufficiale che riportiamo di seguito.

“Catania Football Club rende noto di aver definito sede e date del ritiro pre-campionato della prima squadra: rossazzurri al lavoro a Norcia da lunedì 14 luglio a domenica 3 agosto, i primi allenamenti della stagione 2025/2026 saranno svolti allo stadio “Filippo Micheli”“.