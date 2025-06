Catania, in arrivo 12 nuovi agenti: rafforzata la sicurezza cittadina

StrettoWeb

“In arrivo nuovi rinforzi per la sicurezza del nostro territorio. Previsti 12 poliziotti in più anche a Catania, nell’ambito delle nuove assegnazioni fatte dal Viminale. Un ulteriore segnale positivo che rafforza i presidi in città e che precede altri significativi potenziamenti nei prossimi mesi. Le nostre donne e uomini in divisa rappresentano un vero baluardo di legalità e contrasto a criminalità ed episodi di violenza che generano allarme sociale tra i nostri cittadini. Intensificare la loro presenza è fondamentale per garantire maggiore controllo nel territorio catanese. Un ringraziamento doveroso va al ministro Piantedosi e al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni: dopo l’approvazione del decreto Sicurezza, l’impegno della Lega sul tema si dimostra ancora una volta con i fatti, le chiacchiere della sinistra stanno a zero”. Lo dichiarano i deputati siciliani della Lega Anastasio Carrà e Valeria Sudano.