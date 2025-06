Catania: arrestato un uomo per spari vicino a una bambinopoli

StrettoWeb

Si stava esercitando a sparare con una pistola in un’area privata a poche decine di metri da una strada particolarmente trafficata del quartiere Nesima di Catania e non distante da una bambinopoli. Il responsabile del gesto, un 45enne, è stato individuato e fermato da agenti dei polizia della squadra volanti e del locale commissariato. L’uomo è stato trovato con l’arma ancora in mano e alla vista dei poliziotti si è voltato verso di loro e ha puntato contro di loro la pistola, una semiautomatica calibro 9 parzialmente modificata, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo.

Il 45enne è stato arrestato, in flagranza, per detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento e per ricettazione. La pistola, una cartuccia inesplosa e il pannello con i fori sono stati sequestrati. L’uomo, su disposizione della Procura, è stato condotto in carcere.