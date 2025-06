Catania, si arrampica su una grondaia e morde la guancia dell’ex: arrestato

StrettoWeb

Notte di paura a Catania per una giovane donna, aggredita dal suo ex compagno che si è introdotto nella sua nuova abitazione arrampicandosi su una grondaia fino al secondo piano. L’uomo, un 24enne, ha poi sfondato una finestra per entrare e ha colpito la vittima con un morso alla guancia, strattonandola e tirandole i capelli.

La donna, terrorizzata, è riuscita a chiedere aiuto tramite il Numero unico di emergenza. Gli agenti di polizia, giunti rapidamente sul posto, hanno bloccato l’aggressore mentre era ancora all’interno dell’appartamento. Prima di raccogliere la testimonianza della vittima, i poliziotti hanno chiamato un’ambulanza per curare le ferite riportate.

Secondo il racconto della donna, l’uomo non aveva mai accettato la fine della relazione, terminata a causa delle continue violenze legate anche alla sua tossicodipendenza. Nonostante avesse cambiato casa per sfuggire a lui, il 24enne aveva continuato a perseguitarla con messaggi insistenti e visite improvvise. Proprio quella notte si era presentato due volte nei pressi della nuova abitazione, urlando per strada nel tentativo di farsi aprire.

La vittima ha inoltre riferito che non si trattava del primo episodio violento, ma di una lunga serie mai denunciata per timore di ritorsioni.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate dai futili motivi e denunciato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Su disposizione della Procura, è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.