Cardeto, serata all’insegna della tradizione tra balli e canti | INTERVISTE

Cardeto è un comune in provincia di Reggio Calabria noto per la sua forte tradizione nella tarantella e nella zampogna. In particolare, la “cardoleda”, una variante locale della tarantella, è strettamente legata alla zampogna, lo strumento tradizionale del paese. L’Associazione Zampognari di Cardeto, fondata nel 2003, si impegna a valorizzare e preservare questa tradizione musicale. In una serata di Festa, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, la cittadina di Cardeto si è riunita per rivivere le tradizioni.

La Viddaneddha

Un altro termine per riferirsi alla tarantella reggina, una danza tradizionale della provincia di Reggio Calabria, che include anche Cardeto. In sintesi, Cardeto non solo è un paese con una forte tradizione nella tarantella, ma è anche un centro importante per la salvaguardia e la promozione della musica e della danza legate alla zampogna.