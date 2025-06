Al via da Cardeto l’attività di prevenzione itinerante per 3 tipi di tumore | VIDEO

StrettoWeb

L’Asp di Reggio Calabria ha organizzato un’importante attività di prevenzione itinerante, partita da Cardeto e promossa attraverso l’utilizzo di un camper, per sensibilizzare, informare ed effettuare attività di screening. Le attività sanitarie svolte riguardano la prevenzione del tumore alla mammella che va dai 50 ai 69 anni e coinvolge tutte le donne che nell’ultimo anno non abbiano effettuato una mammografia; la prevenzione del tumore alla cervice uterina, prelievo tramite PAP Test fra i 25 e i 30 anni e HPV dai 30 ai 64 anni; prevenzione del tumore del colon retto per uomini e donne dai 50 ai 69 anni.

