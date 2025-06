I Carabinieri della Compagnia Speciale esprimono gratitudine al Colonnello Luca Toti trasferito a Roma

StrettoWeb

Di Cosimo Sframeli– Il Colonnello Luca Toti, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, è stato trasferito presso la segreteria Generale del Gabinetto del Ministro della Difesa quale Capo Ufficio. I Carabinieri “reduci” della Compagnia Speciale, che hanno avuto la propria sede a Rosarno, successivamente a Vibo Valentia e, infine, prosciolta nel 2017, per voce del decano Maresciallo Cav. Mariano Pinizzotto, esprimono gratitudine al Colonnello Luca Toti che, nonostante la complessità delle dinamiche del territorio, ha riconosciuto e apprezzato, con disinvoltura caratteriale e ricchezza d’animo, il valore aggiunto custodito dai militari dell’Arma in congedo.

La cooperazione e la fusione professionale per raggiungere obiettivi comuni attraverso la collaborazione e la condivisione anche di progetti culturali perché la memoria non sia cancellata dalla storia. Ed è suo il progetto di intestare la Piazza, proprio nel luogo dove nel 1987 fu ucciso, al Carabiniere paracadutista Antonino Civinini, effettivo alla Compagnia Speciale di Vibo Valentia, nonché di realizzare e posizionare nello stesso posto un’opera d’arte a lui dedicata ad opera degli studenti dell’Accademia di Belli Arti “Fidia” di Stefanacodi (VV). Un avvenimento di straordinaria importanza che dovrebbe realizzarsi il prossimo mese giugno, convenientemente all’anniversario dell’assassinio del giovane Civinini. Il Colonnello ha, quindi, rivolto un pensiero ai militari non più in servizio e alle proprie famiglie, rimarcando il senso di appartenenza all’Arma per sempre.