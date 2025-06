Cannitello nel degrado, la denuncia dei residenti: “sporcizia, pericoli e abbandono totale. Vergognatevi e dimettetevi!” | FOTO

StrettoWeb

I residenti di Cannitello, borgo marinaro di Villa San Giovanni, hanno inviato una lettera a StrettoWeb in cui denunciano il totale abbandono e degrado presente nel borgo. Ecco la nota: “Gentilissima redazione di StrettoWeb, vi scriviamo in quanto affranti ed avviliti nel vedere in uno stato totalmente pietoso, vergognoso e pericoloso il borgo della frazione Cannitello di Villa San Giovanni. Un luogo che vanta una posizione ed un panorama invidiabili, ma evidentemente gestito da chi non dovrebbe averne diritto. Anzi , dire “gestito” sarebbe un complimento. Mentre la nostra sindaca si vanta di spendere denaro pubblico per fantomatici ricorsi contro il ponte (e se si farà o non si farà non dipenderà certo dai ricorsi del comune di Villa San Giovanni) , mentre lei e tutta la sua amministrazione si vantano pubblicamente per ogni sciocchezza con post sui social, selfie ,cuoricini e sogni, la nostra (evidentemente non la loro) città sta sprofondando negli abissi più remoti dello stretto”.

“Probabilmente alcuni luoghi che in questo momento patiscono la guerra sono in uno stato migliore. Adesso tralasciamo tutti i problemi dell’intero comune (che sono enormi) e ci focalizziamo sulla frazione balneare di Cannitello, un luogo che potrebbe portare turismo sano e quindi denaro sia ai privati che alle casse comunali e che invece, giorno dopo giorno, è arrivato ad uno stato che non si può nemmeno commentare, per chi ci tiene viene solo da piangere. Siamo alla DISPERAZIONE. Pulizia annunciata in pompa magna qualche mese fa ed è più sporco di prima ,insetti ovunque, luoghi frequentati da bambini pieni di scarafaggi e formiche che salgono sulle gambe, nessuna disinfestazione che sia stata fatta seriamente e con risultati evidenti. D’altra parte una disintestazione senza prima pulire non può funzionare”.

“Le piazze intorno all’ex municipio di Cannitello ( ora museo marinaro) andrebbero totalmente transennate e chiuse al passaggio pedonale. Solo due anni fa un grosso albero è caduto in pieno giorno in estate e solo fortunatamente non ha ucciso nessuno, a causa della mancata manutenzione del verde. Però ha danneggiato le auto parcheggiate ed il comune risulta essere al momento chiamato in causa dai proprietari, ovviamente a spese nostre. Adesso le due piazze si presentano totalmente distrutte, probabilmente reduci di un bombardamento in quanto tutte le mattonelle sono rotte e sollevate, con parti spigolose creando serio pericolo per i pedoni ed in particolare bambini che frequentano le piazze”.

“Sempre in quelle piazze è pieno di insetti e sporcizia varia proprio a pochi passi dove sono presenti due attività di ristorazione confinanti con le piazze (un ristorante e un lido), venendo meno qualsiasi minima garanzia di igiene. I ristoratori pagano le tasse e devono tenere tavoli e sedie nello sporco più totale. Intorno ai tavoli è talmente sporco che tutta la pavimentazione risulta annerita. Basta vedere le foto allegate alla presente per rendersi conto che siamo andati ben oltre le solite carenze lamentate. Sporcizia ai massimi livelli anche in spiaggia, quanto documentato dalle foto fa male al cuore”.

“Una ruota, siringhe, lattine, plastica…ma dove siamo? Siamo arrivati ad un’emergenza sanitaria. Ovviamente con la consueta cornice degli ombrelloni che occupano abusivamente la spiaggia, un diritto acquisito dei proprietari delle case condonate lungo il litorale. Come se non bastasse, oltre a strade dissestate, piazzette distrutte e pericolose per la pubblica incolumità, massiccia presenza di insetti, verde selvaggio e sporcizia ovunque si aggiunge il consueto disturbo alla quiete pubblica nelle ore notturne ed infrazioni al codice della strada di tutte le tipologie, da sempre oggetto di segnalazioni dei residenti pervenute sia all’amministrazione che, duole il cuore a dirlo, alle forze dell’ordine. Un bel quadro da quartiere abbandonato a sé stesso”.

“Entrambi non hanno ben compreso quello che patiscono i residenti nei mesi estivi, in un quartiere totalmente residenziale e non adatto ad alcuna movida , figuriamoci poi se invece di movida si tratta di disturbi e pericoli. Questo avviene in due strade, tra Via Vittorio Emanuele e Via Columna Reghina, non stiamo parlando di chissà quale capitale da gestire. Eppure l’amministrazione tace, ogni tanto la sindaca risponde a qualche cittadino cercando di deviare il discorso ma ormai , come si dice, non abindola più nessuno. A questo punto chiediamo al Presidente Occhiuto e al Senatore Cannizzaro di venire a Cannitello e constatare lo stato di degrado in cui versa questo splendido angolo dello stretto di Messina, perché così davvero non se ne può più”.

“Ogni anno e specialmente nel periodo estivo si spera in un miglioramento ed invece quest’anno stiamo toccando punte di indecenza mai viste, rischiando anche di mettere in pericolo la salute e l’incolumità pubblica. In tutta Cannitello non esiste una striscia pedonale però l’amministrazione degli esperti vorrebbe fare una ZTL, così invece di risolvere i problemi li mette sotto il tappeto. Anche se non si sa con quali risorse, visto che per una ZTL servono segnaletica (che è inesistente) , telecamere e presidio con polizia locale (ma si lamenta sempre la carenza di organico). A Cannitello va di moda parcheggiare sui marciapiedi chiudendo i portoni delle abitazioni, figuriamoci se ostruire un passo carrabile non sia una fesseria in confronto”.

“Quindi tutte queste uscite fanno soltanto ridere ed alterare ancora di più i cittadini che chiedono da sempre seri controlli nel periodo estivo, almeno un vigile fisso nella frazione ed invece in compenso abbiamo gli insetti. L’amministrazione del NON saper fare nulla invece farebbe bene a fare un passo indietro a rimettere in mano ai cittadini le sorti della città con il voto anticipato. E dire che la sindaca, con un bel passato come giornalista, scriveva articoli con gli stessi argomenti che oggi sotto la sua guida hanno toccato totalmente il fondo. Evidentemente era una strategia per emergere contestando l’operato altrui, peccato che adesso ad essere contestato sia il suo di (non) operato. Nessuno può nascondersi e dire di non sapere, anche perché sia la sindaca che alcuni amministratori hanno delle abitazioni di proprietà proprio nella frazione della vergogna. Ci siamo fidati e quello che vedete in foto è stato il cambiamento che tanto aspettavamo, la ricompensa….diciamo soltanto VERGOGNATEVI E DIMETTETEVI!!!”

“Invitiamo il Presidente della Regione Roberto Occhiuto e il Senatore della Repubblica On. Francesco Cannizzaro di venire a Cannitello e di rendersi conto della situazione gravissima in cui versa, sperando in un loro impegno affinché si possano trovare urgenti soluzioni essendo già iniziata la stagione estiva. Tutto quanto scritto può essere valutato secondo il proprio pensiero, le foto però lasciano poco spazio ad interpretazioni personali. Lungo tutta la costa Calabrese non esiste nessun altra località balneare in queste condizioni. FIRMATO i residenti incazzati neri come la sporcizia!!!”.