Calopinace, stoccata di Forza Italia: “Falcomatà ridicolo. Altro che vittoria, è il ponte della vergogna”

“Abbiamo assistito sgomenti all’ennesimo spettacolo tragicomico del Sindaco Falcomatà, protagonista di una diretta social per celebrare con toni trionfalistici la posa della prima trave del ponte sul torrente Calopinace: un’autocelebrazione surreale, in cui il Sindaco è arrivato perfino a baciare la trave, celebrando la posa come fosse un’impresa epocale. Più che una conquista da esibire in diretta, noi diremmo che si tratta di una sconfitta amministrativa di cui vergognarsi profondamente”. È quanto dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari.

“Stiamo parlando di un ponticello di 12 metri che, al netto delle giustificazioni contraddittorie e dei piagnistei vittimistici a cui abbiamo assistito nella diretta del Sindaco, ad oggi non è ancora stato completato: neppure gli sketch satirici a cui Falcomatà si è prestato per battezzare la ‘trave miracolosa’ riusciranno a cancellare i ritardi e il fallimento delle promesse non mantenute in questi anni”.

“E mentre il Sindaco si dedica alla regia delle sue dirette social, trasformando ogni ritardo in un evento mediatico, la città fa i conti con i danni: basti pensare al Parco Lineare Sud, pronto per essere inaugurato eppure già vandalizzato, tanto da dover essere ripristinato in più punti. Per il Sindaco ogni errore di quest’ Amministrazione si trasforma in una diretta Instagram, ogni fallimento in un’occasione di propaganda: un tentativo grottesco di ribaltare la realtà- concludono– la lentezza disarmante nella realizzazione di un’opera che oggi viene venduta ai reggini come un grande risultato”.