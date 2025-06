Caldo in Calabria, rischio malori e morti sul lavoro: la richiesta a Occhiuto

StrettoWeb

“Ho presentato un’istanza al Presidente Occhiuto per chiedere l’adozione di ogni utile e tempestivo provvedimento volto a tutelare la salute dei lavoratori che svolgono la loro attività in condizioni di prolungata esposizione al sole. Ogni anno si ripetono con sempre maggiore intensità, complice il cambiamento climatico, le ondate di calore anche al di fuori dei mesi di luglio ed agosto”. Così in una nota il consigliere regionale Raffale Mammoliti.

“Per tale ragione, al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori, ho sollecitato il Presidente Occhiuto a voler emanare un’apposita ordinanza per evitare, sull’intero territorio regionale o nelle zone interessate dallo svolgimento di lavoro in condizione di prolungata esposizione al sole, il lavoro dalle ore 12,30 alle 16,00. Sono fiducioso e convinto che il Presidente Occhiuto interverrà positivamente come ha già fatto tra l’altro negli anni scorsi” ha aggiunto Mammoliti, che vuole che si evitino “gravi episodi di malori e morti sul lavoro già avvenuti in Calabria nel passato, specie nei settori più esposti al rischio come agricoltura e edilizia”.