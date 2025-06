Calciomercato Napoli, pronta la bomba: Conte punta un top della Serie A, super offerta in arrivo

StrettoWeb

Il calciomercato del Napoli sembra destinato a fare i botti, più o meno come quelli della sera dello Scudetto. E i tifosi già sognano in grande. Conte è garanzia di sessioni di mercato importanti e dispendiose, ammesso che il presidente della sua squadra abbia la stessa visione. E De Laurentiis, per trattenerlo qualche settimana fa facendogli declinare le avance della Juventus, gli avrà promesso un mercato importante.

Quanto importante? Parliamo di un colpo da 50 milioni circa per l’attacco. Questo il budget che, secondo “La Gazzetta dello Sport”, i Campioni d’Italia avrebbero fissato per un calciatore che possa colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Kvaratskhelia lo scorso gennaio.

Il nome caldo di queste ultime ore è quello di Ademola Lookman dell’Atalanta, esterno d’attacco abile nel dribbling, veloce e in grado di saltare l’uomo, nonchè finalizzatore mortifero. Un calciatore che renderebbe ancor più letale l’attacco del Napoli e permetterebbe anche soluzioni più vicine al gioco classico di Conte, con un 3-4-2-1 (dietro Lukaku con De Bruyne magari) o 3-5-2 al suo fianco.

L’Atalanta però spara alto e chiede almeno 60 milioni. L’estate è ancora lunga. Juric si è appena insediato sulla panchina bergamasca e difficilmente avrà lo stesso appeal di Gasperini in termini di progetto e ascendente sui calciatori. Chissà che la gioielleria Atalanta venda qualcuno dei pezzi pregiati questa estate. Neanche a dirlo, sempre a caro prezzo.