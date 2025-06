Inzaghi chiama, Theo accetta: addio Milan. Il sostituto arriva dalla Premier

StrettoWeb

Sarà un’estate di calciomercato parecchio movimentata quella del Milan. I rossoneri, fuori dalle coppe e agli albori del nuovo ciclo Allegri 2.0, stanno attraversando un profondo rinnovamento della rosa. Addio a Reijnders nelle scorse settimane, Maignan e Theo con la valigia in mano, diversi gli esuberi da piazzare in rosa. Poi toccherà al mercato in entrata che dovrà risultare all’altezza del club che vuole rilanciarsi ritornando almeno fra le prime 4.

È notizia delle ultime ore quella che riguarda il repentino cambio di prospettive di Theo Hernandez in merito a un trasferimento all’Ah-Hilal di Simone Inzaghi. Il terzino francese aveva rifiutato la proposta da 18 milioni a stagione (e 30 più bonus al Milan, che aveva accettato) inviata nelle scorse settimane, sperando in una chiamata dall’Europa che fin qui non è arrivata. L’interesse dell’Atletico Madrid si è chiuso in un nulla di fatto: distanza fra domanda e offerta con il Milan, malcontento dei tifosi che hanno mal digerito il suo passaggio al Real Madrid da canterano Atleti.

Adesso l’Arabia Saudita resta l’unica pista percorribile. Inzaghi vuole il calciatore, più volte affrontato nei derby di Milano con l’Inter. L’Al-Hilal è pronto a un’offerta al rialzo. Con il Milan non dovrebbero esserci problemi sulla cifra. Theo nella giornata di ieri ha aperto al suo trasferimento nella Saudi Pro League: la trattativa sembra in dirittura d’arrivo.

Calciomercato Milan: Zinchenko per il dopo Theo Hernandez?

Il Milan sembra aver già individuato il sostituto di Theo Hernandez scandagliando il mercato della Premier League. Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro dell’Arsenal, con un passato plurititolato al Manchester City, sarebbe il profilo preferito dai rossoneri: meno devastante atleticamente e in progressione rispetto a Theo, più ordinato tatticamente e con un ottimo mancino, il terzino ucraino arriverebbe per una cifra vicina ai 15-20 milioni.

Più complicate le piste che Portano a Udogie del Tottenham e Cambiaso della Juventus, terzini sicuramente più intraprendenti dal punto di vista offensivo, ma che costano almeno il doppio rispetto all’ucraino.