Calciomercato Milan: Reijnders al City è la cessione più alta della storia del club. Arriva un campionissimo

Il nuovo corso di Massimiliano Allegri al Milan si apre con una cessione importante. Tijani Reijnders sarà presto un calciatore del Manchester City. Dopo alcuni giorni di trattative serrate, il club inglese e quello rossonero hanno trovato un accordo per portare a Manchester il talentuoso centrocampista olandese, letteralmente esploso nell’ultima stagione con 15 gol all’attivo. Reijnders, 26 anni, si trasferirà alla corte di Pep Guardiola per circa 75 milioni di euro (bonus compresi) e guadagnerà circa il doppio rispetto ai 3.5 milioni che percepiva all’ombra della Madonnina.

Calciomercato Milan: accelerata per Luka Modric

Una perdita sicuramente pesante per il Milan che si priverà del miglior centrocampista della rosa, probabilmente del miglior calciatore dell’intera squadra, sicuramente per rendimento nella passata stagione. I rossoneri incasseranno però una cifra importante, sarà la cessione più alta della storia per club superando i 67 milioni di Kakà al Real Madrid.

Con quella cifra, il Milan potrà (e dovrà) operare bene sul mercato rinforzando la propria mediana, reparto che ha mostrato luci e ombre nella scorsa stagione e che, come detto, non potrà più contare sul calciatore più talentuoso. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Luka Modric, esperto centrocampista croato in uscita dal Real Madrid. Modric, 40 anni a settembre, farà da chioccia ai giovani e da punto di riferimento per la squadra.

A dispetto della carta d’identità, in stagione ha giocato 35 partite segnando 2 gol e sfornando 6 assist in 52 minuti di media di utilizzo. Se gestito bene, complice l’assenza di coppe per i rossoneri, potrà essere un valore aggiunto importante. Insieme a lui dovrebbe arrivare anche Samuele Ricci dal Torino, giovane regista della Nazionale pronto al salto di qualità in rossonero, “protetto” da un 6 volte vincitore della Champions League al suo fianco.