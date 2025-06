Calcio, Virtus Messina: Antonino Manciagli è il nuovo Direttore Sportivo

StrettoWeb

Un nuovo mattoncino, per costruire pian piano qualcosa di sempre più importante. L’ASD Virtus Messina, ieri pomeriggio, ha ufficialmente annunciato di aver formalizzato l’accordo con Antonino Manciagli, diventato da poco meno di ventiquattr’ore il nuovo Direttore Sportivo del club. Una scelta nel segno della continuità gestionale e sportiva quella compiuta dal DG Marco Metallo il quale, unitamente ai vertici societari (chiamati all’approvazione unanime), ha deciso di affidare l’importante incarico ad un profilo che può vantare tanto una buona conoscenza del mondo del pallone quanto una passione invidiabile: due fattori che si sposano alla perfezione con l’idea di sport promossa dall’attuale gestione.

Il DS Manciagli ha rilasciato ai nostri microfoni le seguenti dichiarazioni, mostrando subito grande entusiasmo per il percorso appena intrapreso: “Sono carichissimo, non vedo l’ora di iniziare a pieno regime questa nuova avventura. Già da qualche giorno sono operativo nella recluta di alcuni elementi che possano innalzare il tasso qualitativo del roster. Ho deciso di accettare la proposta avanzata dal DG Marco Metallo perché mi è piaciuto da subito il progetto, specialmente in prospettiva: ho immediatamente notato attenzione ed organizzazione sotto ogni aspetto, ma la cosa che mi ha veramente colpito è stata la passione che il presidente Gianluca e Marco hanno dimostrato di condividere per questa maglia”.

Il curriculum

Un curriculum ultratrentennale quello di cui si può fregiare Manciagli, che ha ripercorso le varie tappe della sua vita calcistica. “Tutto è iniziato giocando a calcio: ho mosso i primi passi nelle selezioni giovanili di svariate formazioni. A livello di ‘squadre maggiori’ mi sono fermato in Prima Categoria, a Venetico, circa trent’anni fa. Al termine della mia esperienza da calciatore ho vestito i panni di allenatore, esordendo sulla panchina della scuola calcio del Messina Club guidato dal presidente Domenico Renzo. Successivamente ho seguito mister Peppuccio Geraci alla guida degli allievi regionali del Santa Chiara di Giostra e, ancora oggi, ricopro il ruolo di istruttore allo Sporting Club Messina del presidente Nicola Scrima. Quella con la Virtus Messina sarà la mia prima esperienza nel ruolo di Direttore Sportivo ma mi sento molto tranquillo, come se lo avessi già fatto in passato”.

Ad accomunare la filosofia di Manciagli a quella condivisa da tutti i membri della famiglia Virtus Messina è altresì un modello sostenibile, basato sulla recluta di calciatori emergenti: “Il mio progetto tecnico esula dalla categoria e si pone come obiettivo principale quello di far giocare profili di prospettiva, costruendo un organico in cui possano essere integrati con dei veterani che già conoscono la dimensione di questi campionati. Ci sono diversi elementi che godono di una buona esperienza, nonostante la giovane età, con i quali sono già in trattativa. Per il resto non voglio sbilanciarmi: sono del pensiero che l’appetito venga mangiando, e più andremo avanti più comprenderemo muoverci”.

L’appello

Per ultimo, Manciagli lancia un invito alla calma ed all’unità di intenti: “Non mi piace prefissare degli obiettivi, l’unica cosa certa è che io (congiuntamente allo staff tecnico ed ai vertici societari) voglio fare bene. Il mister, così come me, è amante del bel gioco: non vogliamo sfigurare con nessuno. La certezza è che venderemo cara la pelle, per cui cercheremo (con dedizione, esperienza, passione ed umiltà) di portare più in alto possibile i colori della nostra maglia. Forza Virtus Messina”.