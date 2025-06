Calcio, Sporting Polistena: arriva la conferma del difensore Domenico Stillitano

StrettoWeb

La A.S.D. Sporting Polistena è “lieta di comunicare la conferma del roccioso difensore Domenico Stillitano per la stagione agonistica 2025-2026. Punto fermo della retroguardia rossoverde, Stillitano – classe 1994 – ha saputo imporsi con personalità, offrendo prestazioni di spessore e contribuendo anche in fase realizzativa. Il suo percorso calcistico lo ha visto protagonista con maglie importanti come Palmese, Castrovillari, Gioiese, Corigliano, Rotonda, Luzzese, Soriano, e Saint Michel prima del suo approdo allo Sporting Polistena. Dopo l’ottima stagione appena conclusa, sarà nuovamente a disposizione del tecnico Nello Gambi, pronto a guidare una squadra determinata a ben figurare in un campionato di Promozione che si preannuncia altamente competitivo”.

Il direttore sportivo Vincenzo Ciccia ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo: “confermare Domenico è stata una scelta naturale. È un calciatore completo, affidabile e dotato di grande esperienza. Ma è soprattutto un uomo spogliatoio, capace di trasmettere valori positivi e spirito di sacrificio. Stiamo lavorando con impegno per costruire una rosa equilibrata e competitiva, e avere ancora con noi giocatori del calibro di Stillitano ci dà forza e fiducia nel progetto”. La società augura a Domenico una stagione ricca di soddisfazioni, con la certezza che saprà offrire il suo prezioso contributo alla causa rossoverde.