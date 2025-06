Calcio, Sporting Polistena: Alessandro Bertucci confermato per la nuova stagione

StrettoWeb

La A.S.D. Sporting Polistena è lieta di comunicare la “conferma del calciatore Alessandro Bertucci per la stagione sportiva 2025/2026. Difensore centrale, classe 1995, Bertucci continuerà a far parte del gruppo rossoverde anche nella prossima annata, portando in campo il suo consueto mix di determinazione, fisicità ed equilibrio tattico. Nato e cresciuto a Polistena, Alessandro rappresenta un punto di riferimento per lo spogliatoio e un esempio di attaccamento alla maglia. Dopo il suo ritorno nella scorsa stagione, ha saputo imporsi con prestazioni solide e un atteggiamento sempre professionale, guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico e della società”.

“Rinnovare la fiducia a Bertucci significa proseguire su un percorso che mette al centro identità, serietà e radicamento al territorio”, dichiara la società. “La sua presenza sarà ancora una volta un valore aggiunto, sia sul piano tecnico che umano, all’interno di un progetto che punta alla crescita sostenibile e al rafforzamento del gruppo”. Con questa conferma, lo Sporting Polistena aggiunge un altro tassello importante nella costruzione del nuovo organico, in vista del prossimo e difficile campionato di Promozione.