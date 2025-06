In Calabria arriva il supporto all’invecchiamento attivo: 3 milioni di euro per le categorie fragili. L’avviso pubblico: info e come presentare domanda

StrettoWeb

“Come Assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria, sono lieta di comunicare l’approvazione dell’avviso pubblico ‘Allegra-mente: progetti per l’invecchiamento attivo’, finanziato attraverso il PR Calabria FSE+ 2021/2027. Questo intervento si inserisce nel più ampio Piano regionale di supporto alle fragilità che abbiamo sviluppato con l’obiettivo di rispondere in modo integrato ai bisogni delle fasce più vulnerabili della popolazione calabrese, in particolare quelle a rischio di emarginazione sociale”. Lo comunica l’assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria, Caterina Capponi.

“Con Allegra-mente – specifica Capponi – intendiamo sostenere concretamente l’invecchiamento attivo, in piena coerenza con quanto previsto dal Programma Operativo Triennale 2024–2026 sull’invecchiamento attivo, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 539 del 19 ottobre 2024, in attuazione della Legge Regionale 12/2018. Abbiamo stanziato un contributo complessivo di 3 milioni di euro, risorse che saranno impiegate per promuovere iniziative destinate ai cittadini residenti in Calabria con almeno 60 anni di età. In particolare, vogliamo rivolgerci con priorità a chi vive da solo e nella propria abitazione, spesso più esposto a isolamento e fragilità”.

Come e dove presentare le domande

“Le domande per accedere ai contributi – che vanno da un minimo di 50.000 a un massimo di 150.000 euro – potranno essere presentate dagli Enti del Terzo Settore, come definiti dall’art. 4, comma 1 del d.lgs. 117/2017, a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto sul BURC, tramite la piattaforma del Terzo Settore all’indirizzo: https://banditerzosettore.regione.calabria.it, dove sarà allestita un’apposita area dedicata all’avviso. Per garantire un’equa diffusione delle attività su tutto il territorio calabrese – spiega infine l’assessore Capponi – abbiamo suddiviso la dotazione finanziaria per ambiti provinciali. Il mio auspicio è che da ogni parte della Calabria arrivino proposte concrete, innovative e socialmente incisive, in grado di migliorare la qualità della vita degli anziani, rafforzare le reti territoriali e costruire vere comunità inclusive, solidali e partecipate”.

L’avvio è consultabile al seguente link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/allegra-mente-progetto-per-linvecchiamento-attivo/