Calabria, studenti in visita al cantiere del lotto Scornari a Vazzano | VIDEO

StrettoWeb

Gli Studenti del Polo Tecnico Professionale Rambaldi De Fazio di Lamezia Terme hanno visitato il cantiere dei lavori della Trasversale delle Serre. L’esperienza diretta in cantiere, rientra nell’ambito del percorso di orientamento formativo ed informativo, di fondamentale importanza per ampliare le conoscenze acquisite in ambiente scolastico. Durante la giornata gli studenti hanno visitato il cantiere di costruzione del lotto Scornari a Vazzano in provincia di Vibo Valentia.

La visita

I ragazzi, guidati dal Direttore dei Lavori Tamara Gatto, dal Direttore Tecnico dell’Impresa Ing. Nunzio Foti e dal Direttore Operativo Anas Geom. Antonio Cannatà, hanno potuto constatare da vicino le lavorazioni in corso di esecuzione, prendendo visione sul campo di tutte le singole fasi lavorative e degli aspetti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le lavorazioni esecuzione, gli studenti hanno visitato la galleria artificiale lunga 370 metri , scavata con due fronti di scavo con interventi eseguiti in contemporanea verso direzioni opposte con un dislivello tra i due imbocchi di 11,93 metri, dove erano in corso gli interventi di rivestimento della galleria con calcestruzzo spruzzato (spritz beton).

I tecnici Anas hanno illustrato nei dettagli il progetto ed hanno spiegato l’importanza della sicurezza dei lavoratori, dall’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale alle norme comportamentali da rispettare nelle varie fasi delle lavorazioni, regole fondamentali di prevenzione e formazione che hanno l’obiettivo di prevenire incidenti. Inoltre, gli studenti hanno incontrato figure professionali specializzate per un primo approccio al percorso lavorativo da intraprendere in un prossimo futuro.