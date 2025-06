Calabria, scie in mare vicino ai torrenti: ecco di cosa si tratta

StrettoWeb

In queste ore giungono numerose segnalazioni rispetto alla presenza di scie nei pressi alcune spiagge a Corigliano-Rossano, soprattutto in prossimità di torrenti o canali. Si tratta di un fenomeno studiato approfonditamente negli ultimi anni, anche grazie ad una task-force varata nel 2023, nota al Comune, alla Guardia Costiera ed Arpacal, che spesso con la propria direzione scientifica ha spiegato che si tratta di fioriture algali, originate dall’acqua dolce e fredda di torrenti e simili, che diventano visibili quando la temperatura dell’acqua supera una certa soglia, ovvero in una determinata fascia oraria.

Questi affioramenti sono stati analizzati chimicamente più volte e non hanno mai evidenziato criticità di inquinamento. Il monitoraggio delle acque da parte dell’Arpacal, del resto, è costante ed in questi anni, nonché in queste settimane, non ha mai evidenziato la presenza di inquinanti, a partire da coliformi e Escherichia Coli (che sono batteri indicatori della qualità dell’acqua).

Il Sindaco, ad ogni modo, ricevute le segnalazioni, anche per una ulteriore rassicurazione nei confronti dei bagnanti e per escludere ogni problematica, ha immediatamente attivato il settore Ambiente e contattato il Comandante della Guardia Costiera, verso il quale ha riscontrato, come di consueto con disponibilità, di verificare e monitorare il fenomeno già da stamattina, in mare ed a terra.

“La qualità delle acque del nostro mare è certificata scientificamente, e presenta condizioni eccellenti e costanti negli ultimi 5 anni. Questo fenomeno, quindi, molto visibile con alcune condizioni di temperatura e correnti, non deve generare preoccupazioni in quanto ampiamente seguito e studiato dagli organi scientifici istituzionali e dal Comune” conclude il sindaco.