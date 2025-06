“Calabria Prima Italia – Dove nacque il nome Italia”, a Davoli la presentazione del progetto

StrettoWeb

La Biblioteca Vincenziana di Davoli, in collaborazione con il Comune di Davoli e il Comune di Corfinio, promuove la presentazione ufficiale del progetto “Calabria Prima Italia – Dove nacque il nome Italia”, in programma venerdì 21 giugno 2025 alle ore 17:00, presso il Centro Polifunzionale della Cultura di Davoli (CZ). Il progetto si fonda su basi storiche, archeologiche e storiografiche solide e riconosciute. Intende riportare alla luce e restituire alla Calabria – e al suo territorio più antico – il meritato riconoscimento di culla del nome Italia, attraverso le testimonianze sul popolo degli Enotri, la figura fondativa di Re Italo e la consacrazione finale del nome ITALIA a Corfinio (AQ), dove nel 90 a.C. fu proclamata la prima unione politica degli Italici contro Roma, e dove per la prima volta comparve la scritta ITALIA su una moneta e in un documento ufficiale.

Tale continuità storica e ideale tra Calabria e Corfinio, oggi suggellata da un gemellaggio culturale tra i due Comuni, viene presentata pubblicamente e solennemente in un evento di valore identitario, scientifico e civile, alla presenza di illustri studiosi e rappresentanti delle istituzioni.

Ospite d’onore:

– Dr. Francesco Di Nisio, Vice Sindaco di Corfinio, Presidente dell’Associazione Corfinium e dell’AIDOSP

Relatori di rilievo nazionale:

– Prof. Giuseppe Caridi, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria

– Prof.ssa Maria Intrieri, Docente di Storia Greca – Università della Calabria

– Prof. Alfredo Mollo, Archeologo, Docente di Storia Antica – Università di Messina

– Dott. Filippo Pietropaolo, Vicepresidente della Giunta Regionale della Calabria

Ospiti istituzionali:

– Dott.ssa Caterina Capponi, Assessore alla Cultura Regione Calabria

– Dott.ssa Antonella Cauteruccio, Direttore Settore Cultura Regione Calabria

– Avv. Ersilia Amatruda, Dirigente Settore Cultura Regione Calabria

– Dott. Paolo Belpanno, Funzionario Settore Cultura Regione Calabria

Con tale iniziativa, intendiamo affermare con chiarezza che il progetto “Calabria Prima Italia” si pone come iniziativa scientifica, culturale e civile di assoluto rigore, e non è in alcun modo strumentalizzabile o riducibile a narrazioni infondate o polemiche senza fondamento.