Calabria, Pichetto: “vicinanza ad Occhiuto, nessun dubbio su sua onestà e integrità

“In questo momento per lui di grande amarezza, desidero esprimere la mia vicinanza all’amico Roberto Occhiuto. Non ho dubbi sulla sua onestà e integrità, conoscendo non solo la sua storia, ma anche la forza con cui si sta spendendo per affermare la legalità in Calabria. Sono convinto che il seguito di questa vicenda potrà restituirgli la necessaria serenità”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, esponente di Forza Italia.