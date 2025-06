Calabria, minacce di morte e aggressioni alla vicina per 10 anni: 53enne sotto controllo con braccialetto elettronico

StrettoWeb

Ha perseguitato per quasi 10 anni la sua vicina di casa, arrivando anche ad aggredirla. Per questo motivo il gip di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica ha emesso nei confronti di un 53enne un provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con l’applicazione del braccialetto elettronico che p stato eseguito dai carabinieri di Cirò Marina (Crotone). L’uomo, indagato per stalking, secondo l’accusa, quasi quotidianamente e da circa dieci anni, avrebbe minacciato di morte la vicina, paventando, nei confronti di lei e dei suoi familiari, anche l’utilizzo di armi. I carabinieri, dopo la denuncia della donna, avrebbero accertato che il 53enne pedinava la sua vittima, la insultava, teneva la musica altissima anche di notte, lanciava petardi e compiva atti osceni, talvolta anche in presenza dei parenti della persona offesa.