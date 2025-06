Calabria, imprenditore denunciato per gravi violazioni sulla sicurezza nei cantieri

StrettoWeb

Un imprenditore edile del crotonese è stato denunciato e sanzionato dopo che un controllo nel suo cantiere effettuato dai carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto e del Nucleo ispettorato del lavoro di Crotone, ha evidenziato il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e la formazione dei dipendenti. Nel corso della verifica sarebbe emerso anche che il cantiere non era in regola con le autorizzazioni ed è stata accertata la presenza di lavoratori senza contratto di assunzione e sprovvisti dell’obbligatoria visita medica. Al titolare della ditta sono state comminate sanzioni per un totale di 9.700 euro.