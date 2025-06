Calabria, la Giunta approva due importanti provvedimenti per il sostegno alle famiglie e ai teatri

StrettoWeb

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Caterina Capponi, ha approvato due importanti provvedimenti per il sostegno alle famiglie e ai teatri. Con la prima deliberazione è stato adottato il Piano operativo regionale relativo di riparto del Fondo per le politiche della famiglia ai sensi del Decreto del 23 dicembre 2024. L’obiettivo che si intende perseguire attraverso il Piano è quello di potenziare e valorizzare gli interventi sociali a favore delle famiglie, con particolare attenzione ai nuclei familiari con minori, anziani e famiglie vulnerabili, attraverso i Centri per la famiglia (di cui all’ articolo 1, comma 1250, lettera e) della legge n. 296/2006).

Famiglia

Per la realizzazione delle attività contenute nel Piano operativo, l’amministrazione regionale avrà a disposizione una dotazione finanziaria di 1.179.556,85 euro, assegnata alla Regione Calabria dal Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento delle Politiche della famiglia. Il Piano operativo persegue prioritariamente i seguenti obiettivi: implementare le figure professionali ed i servizi a tutela dei minori, introducendo nuove forme di sostegno rivolte ai bisogni di giovani e giovanissimi, con particolare attenzione alle abitudini ed ai rischi connessi al web. In questa ottica i Centri per la famiglia erogano consulenza e servizi in merito all’alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori; implementare il ruolo del Centri per la famiglia nell’attività di prevenzione rispetto agli effetti derivanti dall’assunzione di sostanze psicotrope; valorizzare la pratica dell’invecchiamento attivo, anche attraverso il coinvolgimento volontario delle persone anziane in attività di accompagnamento, assistenza e consulenza alle famiglie. In tal senso, i Centri chiamati a supportare la famiglia hanno come finalità quella di valorizzare il ruolo degli anziani, considerandoli una risorsa e non solo utenti finali di taluni servizi.

Teatri

Con il secondo atto è stato approvato il Piano triennale 2025–2027 per il sistema teatrale regionale, che stabilisce obiettivi, modalità di intervento e priorità operative in attuazione della Legge regionale 19/2017. Il Piano sarà ora trasmesso alla commissione consiliare competente per il prescritto parere, propedeutico alla sua definitiva approvazione da parte della Giunta.