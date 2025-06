Il Calabria Food Fest è partito alla grande: entusiasmo dagli ospiti internazionali, per tanti è la prima volta in Italia

StrettoWeb

Terra e mare, sapori veraci e sperimentazione gastronomica, storie millenarie e stories di Instagram: il Calabria Food Fest è partito sotto i migliori auspici coinvolgendo più di 40 personalità internazionali del mondo del cinema, food influencer e giornalisti. Divisa in due parti – un cultural tour alla scoperta del territorio e una due giorni festivaliera al Castello di Squillace in programma il 20 e il 21 giugno – la prima edizione del CFF sta emozionando e coinvolgendo gli ospiti. Per alcuni di loro è la prima volta in Italia, per quasi tutti un debutto assoluto in Calabria. E una narrazione inaspettata per gli oltre 40 milioni di follower che seguono i propri idoli alla scoperta del territorio racchiuso il golfo di Squillace e le Serre Calabresi.

L’evento e i protagonisti

Organizzato dal tour operator “Sognare Insieme Viaggi” come azione del progetto “Le Montagne del Sole”, il CFF vuole essere più di un evento gastronomico, e dare vita a un percorso sensoriale, culturale ed emozionale nel cuore profondo della Calabria, in equilibrio tra tradizione e contemporaneità. Dal Brezza di Soverato al Blanca Cruz di Caminia di Stalettì, dal Tropp di Montepaone, con tanto di musica tradizionale con Francesco Denaro e Gabriele Macrì, al Rotiroti di Cardinale, fino al relax costiero del Riva del Sol, celebrità, giornalisti e influencer stanno assaporando una Calabria tanto seducente quanto sincera, raccontandola a loro volta con entusiasmo.

Da Zane Phillips a Pasta Grannies, e poi Mauricio Henao, Sabrina e Tatiana Seara, Froy Gutierrez, Spaghetti Traveler, Kadu Giacomini, Titina Penzini, Bilena Settepani, Gianluca Ruggieri, Atomic Babe con Max Guevara e Mariana Ramirez, Volodymyr Testardi e Kinga Mazurkiewicz, Vanessa Goncalves, dr. Calivan, Edoardo Andres, Oscar Alejandro, Ana Lucia Dominguez e Jorge Cardenas, il talent scout americano Daniel Leira, i giornalisti Patrizio Nissirio e Silvana Longo, e i food influencer italianfoodaholic, ilmiopiattoacolori, Pasta Grammar e gulasgrub: Stati Uniti e Messico, Regno Unito e Venezuela, e anche Italia. Tra Hollywood e eccellenze digitali, i primi giorni del CFF stanno mostrando al mondo una Calabria splendente, in attesa delle serate di glamour e gastronomia al Castello di Squillace in programma il 20 e 21, giugno sono infatti in programma talk e momenti di dialogo, alla presenza del Consigliere di Ambasciata Giovanni Maria De Vita, responsabile di Italea, degli assessori Giovanni Calabrese e Gianluca Gallo, della direttrice Arsac Fulvia Caligiuri e dei vertici di Calabria Film Commission.

Gli interventi

“Stiamo creando una nuova destinazione turistica. Siamo pronti a ospitare nuovi visitatori, e per questo siamo impegnati quotidianamente per migliorare la qualità dei servizi offerti, con azioni concrete. Insieme alla promozione, forniamo formazione gratuita per operatori e giovani che vogliono valorizzare il turismo lento, dolce e sostenibile” commenta Marziale Battaglia, presidente del GAL Serre Calabresi.

“Sapevamo della capacità della Calabria di suscitare meraviglia e ne abbiamo avuto la riprova. Siamo all’inizio di un importante percorso di scoperta e promozione internazionale, che apre le porte, virtuali e non solo, a un turismo lento, rigenerativo e consapevole, puntando anche sulle radici e sul potenziale evocativo di un’autenticità realmente unica”, commenta Angela Donato, titolare di “Sognare Insieme Viaggi”, organizzatore del festival.

“Dopo aver sperimentato il sogno americano, stiamo realizzando il sogno calabrese, quello di una terra accogliente per natura, arricchita da stimoli e sperimentazioni contemporanee che stanno convincendo un pubblico internazionale”, evidenzia Anthony Macrì, direttore creativo del CFF.

Il CFF – Calabria Food Fest rappresenta un modello esemplare di sinergia tra enti e settori. Promosso da Sognare Insieme Viaggi nell’ambito del progetto Le Montagne del Sole, finanziato dal Ministero del Turismo attraverso il bando Montagna Italia, con capofila il GAL Serre Calabresi, col sostegno di Italea, il patrocinio della Fondazione Calabria Film Commission, e il supporto della Regione Calabria, dipartimenti Turismo e Ambiente, e Agricoltura, Calabria Straordinaria, Arsac, Istituto alberghiero di Soverato, Castello di Squillace / I Giardini di Hera. L’evento rientra nell’ambito del progetto “Le Montagne del Sole”, finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito sul Bando Montagna, con capofila il GAL Serre Calabresi e partner Sognare Insieme, Trekking Stilaro Experience, Guide delle Serre, SharryLand, Riviera e Borghi degli Angeli e Associazione Italiana Sommelier.