Calabria, drammatico incidente sulla SS106: morto un 17enne

StrettoWeb

Un 17enne ha perso la vita in uno scontro tra la moto sulla quale viaggiava ed un camion avvenuto all’alba sulla statale 106 ionica in località Aranceto a Corigliano Rossano. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità sono condotte dagli agenti della Polizia stradale in collaborazione con i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.

Il comunicato di Anas

Anas ha ripristinato la circolazione lungo la strada statale 106 “Jonica” a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Il tratto nei pressi del km 328,900 era stato precedentemente chiuso a seguito di un incidente che ha coinvolto un veicolo pesante ed una moto. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una persona è deceduta.