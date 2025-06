Al via il corso di Prima Nomina e Prontezza Operativa dei Militari Volontari del CRI

StrettoWeb

È stato ufficialmente avviato, in Calabria, il Corso di Prima Nomina e Prontezza Operativa dei Militari Volontari del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (CRI). Organizzato dal Centro di Mobilitazione Calabria il corso comprende una serie di lezioni fondamentali per la formazione e l’addestramento delle nuove leve dell’organizzazione ausiliaria delle Forze Armate. A dare il simbolico avvio alle attività didattiche è stato il Capitano com. CRI Silvestro Passarelli, affiancato dal Direttore del Corso, Tenente com. CRI Mario Arestia, dal Vice Direttore, Maggiore com. CRI Giuseppe Abbate e dal Maggiore Paolo Cuzzola, in qualità di coordinatore delle attività formative.

La prima lezione del corso ha visto anche la partecipazione di ospiti di rilievo del panorama militare e istituzionale tra cui, il Comandante del Corpo Militare CRI, Colonnello Gerardo Di Ruocco, il Comandante del Centro di Mobilitazione Meridionale, Tenente Colonnello com. CRI Carlo Bosna, il Ten. Colonnello com CRI Domenico Traversa, il Colonnello Giuseppe Scrofani e il Presidente del Comitato Regionale Calabria, dott. Gianfranco Arcuri.

Sono circa sessanta i volontari – tra neo arruolati e personale già reclutato – che hanno preso parte alle intense giornate formative di questo corso che si distingue per l’alto livello qualitativo delle lezioni, affidate a docenti esperti sia in ambito militare che civile, i quali hanno approfondito le principali tematiche operative e normative legate alle attività del Corpo Militare CRI.

L’iniziativa rappresenta un passo decisivo nella preparazione del personale, che sarà chiamato a operare in contesti complessi e a supportare le attività istituzionali della Croce Rossa Italiana, mantenendo saldi i principi di umanità, imparzialità e neutralità.