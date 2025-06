Calabria, caldo estivo e lavori all’aperto: il Presidente Occhiuto vara misure urgenti a tutela dei lavoratori | ORDINANZA

StrettoWeb

Con l’arrivo del caldo estivo e il progressivo aumento delle temperature, la Regione Calabria ha adottato misure straordinarie per proteggere i lavoratori impiegati all’aperto. Il presidente Roberto Occhiuto ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente, valida fino al 31 agosto 2025, che introduce restrizioni per ridurre i rischi legati all’esposizione al sole nelle ore più critiche della giornata.

Il provvedimento, già in vigore, impone il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui il portale Worklimate – sviluppato da INAIL e CNR – segnala un rischio “ALTO” per i lavoratori impegnati in attività fisiche intense sotto il sole. Le categorie più interessate dal divieto sono quelle dei settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia.

L’iniziativa regionale risponde alla necessità di prevenire i danni da stress termico e i colpi di calore, condizioni che possono compromettere seriamente la salute. L’ordinanza si basa su evidenze scientifiche e raccomandazioni dell’INAIL e si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione legata ai cambiamenti climatici.

