Brutto incidente stradale sulla SS106, auto ribaltata: traffico in tilt

Un ennesimo incidente stradale si è verificato poco fa nei pressi della località Turio, nel territorio di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Le dinamiche del sinistro non sono ancora note, così come il numero dei veicoli coinvolti o l’eventuale presenza di feriti. Nel sinistro un’auto ha finito la propria corsa ribaltata come si evince dalla foto a corredo dell’articolo. L’incidente sta causando disagi alla circolazione: si registrano code e rallentamenti, con traffico intenso lungo la SS106. La zona, già nota per la sua pericolosità in diversi tratti, torna tristemente al centro della cronaca locale per fatti legati alla sicurezza stradale.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico, in attesa di un completo ripristino della viabilità.