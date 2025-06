I Bronzi di Riace in mostra a Corleone: che spettacolo le sculture in ferro riciclato di Salvo Vella

StrettoWeb

Corleone si appresta a lanciare un messaggio di grande attualità in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno. Il Complesso Monumentale S. Agostino ospiterà la mostra “Metal Scrap can Save the World” dell’artista siciliano Salvo Vella, in arte Saweldart. L’evento non è solo un’esposizione artistica di pregio, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti per la comunità di Corleone, che si impegna a promuovere la sostenibilità attraverso la creatività.

La scelta del Complesso Monumentale S. Agostino come sede dell’esposizione è altamente simbolica. Questo luogo storico offrirà un contesto suggestivo alle opere di Vella, creando un dialogo tra il passato di Corleone e un futuro orientato alla sostenibilità. Come sottolineano il Sindaco Walter Rà e la Vice Presidente del Consiglio Comunale Teresa Colletti, “l’amministrazione intende fare di Corleone un esempio virtuoso di come la consapevolezza ambientale possa tradursi in azioni concrete e innovative, partendo proprio dall’arte”.

Le opere di Salvo Vella sono già state ospitate in sedi prestigiose come la Biennale di Firenze e hanno ricevuto attenzioni internazionali, inclusa una menzione sul New York Times. Vella trasforma ciò che per molti è solo “rottame metallico” in sculture che narrano storie, evocano emozioni e spingono alla riflessione. “L’arte ha il dovere di interrogarsi sul mondo che ci circonda e, oggi più che mai, sul nostro impatto sul pianeta” spiega l’artista per il quale il riciclo non è solo un atto tecnico o un dovere civico, “ma un profondo atto d’amore e di rispetto per la natura“.

L’esposizione è visitabile dal 5 al 15 giugno (Lunedì – Venerdì: 9:00 – 13:00 Sabato e Domenica: 10:30 – 13:00 | 17:00 – 19:00).