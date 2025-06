A Reggio Calabria l’inglese è una favola! Pomeriggio ‘internazionale’ tra giochi e apprendimento | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Imparare l’inglese in maniera efficace e farlo fuori dagli schemi, e magari anche fuori dall’aula, è uno dei tratti distintivi del successo di ih British School Reggio Calabria, la scuola di inglese più longeva e prestigiosa che da 61 anni insegna l’inglese a intere generazioni di reggini. Soprattutto ai più piccoli. I genitori, al riguardo, sono ormai ben informati: prima si inizia a imparare la lingua straniera, maggiori saranno i benefici. In particolar modo, i bambini sono particolarmente predisposti all’apprendimento, incuriositi dalla novità, inclini ad assimilare come piccole spugne grandi quantità di nozioni che persino i grandi farebbero fatica ad apprendere con la stessa facilità!

Certo, l’inglese va insegnato nel modo giusto e, soprattutto, a misura di bambino. Qui entra in gioco la professionalità e la competenza degli insegnanti di ih British School che ogni anno propongo tante attività outdoor sempre nuove, coinvolgenti e aperte non solo ai propri studenti ma anche a chi si vuole avvicinare alla lingua inglese in maniera totalmente gratuita.

Così l’inglese è una… favola: giochi, divertimento e benefici

Nel pomeriggio odierno, venerdì 6 giugno, British School ha organizzato una divertente attività all’aperto presso il Circolo Velico “Made in Med” di Reggio Calabria. L’evento era aperto a tutti i bambini, sia studenti della scuola che semplici curiosi, compresi fra i 4 e i 6 anni. La giornata è ruotata intorno alla favola “The Very Hungry Caterpillar” di Eric Carle, classico della letteratura per bambini. I piccoli partecipanti hanno ascoltato storie animate, partecipato a giochi e laboratori creativi, attività di musica e danza preparate ad hoc dagli insegnanti di ih British School Reggio Calabria. Il tutto, rigorosamente, in lingua inglese.

Al divertimento, infatti, si unisce l’apprendimento in una combo vincente. L’apprendimento all’aria aperta diventa esperienziale: il bambino vive la lingua, associa le parole a esperienze concrete, utilizza i propri sensi e la propria percezione, caratteristiche che migliorano la capacità di fissare i concetti e assimilarli. Il gioco rappresenta il linguaggio naturale dell’infanzia.

Includere l’inglese in questi contesti stimola non solo la competenza linguistica, il miglioramento della pronuncia e l’arricchimento del vocabolario, ma anche le abilità sociali, la cooperazione e il pensiero divergente.

Letteratura internazionale a Reggio Calabria

La favola “The Very Hungry Caterpillar” di Eric Carle, pubblicata per la prima volta nel 1969, è un libro illustrato per bambini molto amato in tutto il mondo. Racconta in modo semplice e coinvolgente la storia di una piccola bruco affamato e del suo sorprendente viaggio verso la trasformazione in una splendida farfalla. Il ciclo della vita e la metamorfosi dell’individuo vengono spiegati ai bambini attraverso immagini vivaci, un linguaggio semplice, figure e colori che stimolano curiosità e apprendimento.

Attraverso la storia del piccolo bruco, i bambini imparano i giorni della settimana, i numeri e i nomi dei cibi. Con il suo stile grafico inconfondibile e il linguaggio semplice, “The Very Hungry Caterpillar” è diventato un classico dell’infanzia, utilizzato spesso nelle scuole per introdurre concetti legati a biologia, tempo e nutrizione.

Una scelta, quella di ih British School, che ricalca quella fatta l’anno scorso con un altro caposaldo della letteratura per bambini, la favola del “Gruffalò”: due grandi classici internazionali che la scuola d’inglese ha portato a Reggio Calabria contribuendo a internazionalizzare il territorio attraverso la letteratura dedicata alle nuove generazioni, le farfalle di domani, per parafrasare Eric Carle.