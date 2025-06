Brancaleone, Alessi confermato segretario del Pd

StrettoWeb

Il Circolo PD Brancaleone durante l’assemblea di giorno 29 giugno ha svolto il proprio congresso di Circolo e all’unanimità ha confermato in un’assemblea partecipata Alessi Niccolò come suo segretario. Forte è stata anche l’affluenza di iscritti per il congresso provinciale, un notevole 69% degli aventi diritto, che hanno deciso di votare per Peppe Panetta, nuovo segretario provinciale. Al termine delle operazioni di voto, il segretario di Circolo appena riconfermato, Niccoló Alessi, ha rilasciato questa dichiarazione: “oggi sono stato rieletto Segretario del Circolo PD di Brancaleone Prendo atto della fiducia del Circolo nei miei confronti e mi impegno a rafforzare e accrescere la presenza del Partito sul territorio, consapevole della necessità di agire su diversi piani per permettere a questo paese di riprendere la vitalità, lo splendore e il blasone di un tempo. Tre anni e mezzo fa, quando a soli diciotto anni accettai per la prima volta questa sfida e decisi di mettermi a disposizione della meravigliosa comunità democratica, il PD era, sul piano locale, un fantasma. Privo di organi, privo di attività, privo di progetti per il Paese”.

“Riparto consapevole che il Circolo di Brancaleone durante questi tre anni e mezzo è cresciuto, si è rimesso in carreggiata e ha iniziato a camminare. Ma non sto qui a ribadire un risultato del passato, ma a garantire un massiccio impegno futuro, perché il Partito Democratico può e deve tornare ad essere esempio di comunità, di inclusione, di propositività. Dunque la mia promessa: smetteremo di camminare e inizieremo a correre, rilanceremo il Manifesto per Brancaleone che un anno e mezzo fa abbiamo lanciato e non ci fermeremo fin quando le nostre idee, elaborate nell’interesse collettivo, verranno trasformate in realtà. Non intendiamo però chiuderci all’interno di una sfera di cristallo, perché il cambiamento vero parte dal dialogo e dal confronto condiviso e sincero, dunque saremo pronti a dialogare con chiunque abbia a cuore gli interessi di Brancaleone e condivida i principi che sin dall’inizio abbiamo trasmesso e che continueremo a portare avanti”, rimarca.

