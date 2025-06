Bova Marina, la minoranza: “la maggioranza è traballante”

StrettoWeb

“Si è svolto in data 27 giugno il Consiglio Comunale, durante il quale si è preso atto della remissione delle deleghe da parte del Vice Sindaco, Dott. Giovanna Briguglio, che ha dichiarato che per motivi personali e familiari rimarrà consigliere continuando ad espletare con serietà il proprio mandato. Ha sorpreso non poco la votazione espressa dalla stessa, che in più punti all’ordine del giorno non ha votato conformemente alla maggioranza, creando di fatto la prima vera spaccatura. Considerata l’assenza dell’Assessore Palamara, i tanti punti trattati sono stati approvati con un voto risicato con 5 contrari e 7 favorevoli“. E’ quanto scrive in una nota il gruppo consiliare “Bova Marina progetto futuro”.

“Si rimane in attesa del neo vice sindaco che in assenza di sorprese spetterebbe all’Assessore Foti Maurizio, sia per il risultato elettorale che lo ha visto primo degli eletti, subito dopo la dimissionaria Briguglio, sia per essere primo punto di riferimento del Sindaco. Ci auguriamo che le tante incombenze legate alla stagione estiva non vengano trascurate visti i precari equilibri e la crisi in atto”, conclude la nota.