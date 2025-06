“Borghi Smart-Radici Connesse”: rilanciare i borghi siciliani con l’Intelligenza Artificiale

StrettoWeb

Valorizzare il territorio, incentivare il turismo, rilanciare i piccoli borghi siciliani, l’obiettivo del programma “Borghi Smart – Radici Connesse” promosso da ESIDIA – Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale. L’idea è quella di creare una interconnessione tra innovazione e memoria, tra tecnologia e persona, tra efficienza e autenticità per realizzare un modello replicabile di sviluppo che vede nei borghi “il cuore vivo del patrimonio siciliano”. Tra gli obiettivi, accompagnare alla trasformazione digitale i centri storici minori della Sicilia attraverso un percorso concreto ed integrato, adottando soluzioni di comunicazione, gestione dei servizi, tecnologie emergenti. In particolare, l’intelligenza artificiale servirà alla promozione territoriale, alla personalizzazione dell’esperienza turistica e all’ottimizzazione delle risorse locali.

Il recupero e la valorizzazione delle radici storiche, artistiche e culturali di ciascuno dei borghi coinvolti nel progetto rappresentano il punto fermo dell’iniziativa. Non elementi da conservare passivamente, ma risorse vive con cui costruire nuove narrazioni e nuove opportunità. Con queste modalità, i territori coinvolti rafforzeranno la propria visibilità e, di conseguenza, riceveranno nuovi, e più ampi, flussi di visitatori, riuscendo a costruire un’identità contemporanea senza rinunciare alla propria storia.

Fortemente voluto dal presidente Antonino Sapienza, il programma punta a creare una rete regionale di territori connessi, intelligenti e consapevoli, capaci di generare impatto economico, rigenerazione culturale e coesione sociale. In linea con gli obiettivi del PNRR e con le principali strategie nazionali ed europee per l’innovazione, “Borghi Smart – Radici Connesse” rappresenta una proposta concreta per una nuova visione dei piccoli centri: luoghi in cui la tradizione dialoga con l’innovazione, e dove le tecnologie più avanzate sono al servizio delle persone, della bellezza e della sostenibilità.

I primi borghi stanno già sperimentando queste soluzioni, avviando così un cambiamento profondo e strutturato nella gestione del patrimonio, nella promozione turistica e nell’interazione con cittadini e visitatori. ESIDIA invita gli enti ad aderire a questa visione innovativa ma consapevole contattando la mail info@esidia.it.