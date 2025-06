Bonofiglio: “aderisco al PSI, dalla Calabria parta stagione riformista”

StrettoWeb

“Aderisco al PSI, nel nome di una storia gloriosa e straordinaria che è stata anche la mia”. Lo scrive Gianfranco Bonofiglio, giornalista e già dirigente nazionale del Psi. “Ricordo quando nel lontano 1983 entrai a far parte, con entusiasmo, da studente universitario, del NUS ( Nucleo Universitario Socialista) e della Direzione nazionale del MGS (Movimento Giovanile Socialista). Tanti gli anni trascorsi nell’idea del riformismo socialista ed oggi sono convinto che il riformismo possa, proprio dalla Calabria, rinascere e divenire punto di riferimento di un’area di sinistra moderata”.

“Cosenza e Rende oggi hanno due sindaci socialisti. Il socialismo con il suo autonomismo ha rappresentato – dice Bonofiglio – la più moderna stagione di rinnovamento e di crescita per l’Italia. Ho molto rispetto di Giorgia Meloni, pur non avendola votata, e ritengo che intorno a lei vada costruita un’alternativa che si basi sulla sostanza e non su nostalgie che ne rafforzano il consenso. Apprezzo il lavoro del Psi calabrese –conclude Bonofiglio– il e sogno un fronte di sinistra finalmente unito che ponga al centro la giustizia sociale e che parli con una destra intelligente e sociale che non si identifica nei gruppi di potere attuali”.