“Benvenuto”… sì, ma all’Inzaghi sbagliato: i tifosi dell’Al Hilal scambiano fratello e invadono la bacheca di Pippo

Dal Pisa all’Al Hilal, con un salto a Palermo. Ma Inzaghi non era all’Inter? Che confusione. Giorni di euforia e convulsi, in casa araba, per l’annuncio di Simone Inzaghi. Appunto, di Simone. Ma non è che stiamo sbagliando noi? No, perché più di uno pensa che l’allenatore sia Pippo. E il dubbio è lecito. Anche perché a sbagliare per primo è stato proprio il club saudita, che nel video di annuncio dell’ex Inter ha mandato in sottofondo un pezzo di telecronaca di Sandro Piccinini che urla il nome “Inzaghi”, ma è sempre Pippo, la serata della doppietta in finale di Champions League ad Atene contro il Liverpool nel 2007.

Non è che a farli “sbandare” sia stato questo? Sta di fatto che, facendo un “salto” nella bacheca di Pippo, è pieno di messaggi di benvenuto, in varie lingue. Nei commenti ai post recenti Instagram dell’ex Reggina c’è praticamente di tutto: “Welcome”, “Benvenuto”, “In bocca al lupo”. E poi c’è chi, invece, fa ironia proprio per queste incredibili gaffe: “mi fanno ridere che hanno tutti sbagliato fratello”, ma anche “Capisci il livello del campionato saudita quando i tifosi dell’Al-Hilal non sanno distinguere Simone da Filippo Inzaghi”.

La realtà, invece, è ben diversa, ovviamente: dopo lo straordinario capolavoro col Pisa, Pippo Inzaghi non continuerà con i toscani. E’ promesso sposo del Palermo. A meno che siamo noi a non aver capito nulla…