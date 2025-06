Beach Soccer: la Domusbet.tv Catania BS vince il derby e trionfa in Supercoppa di Lega

StrettoWeb

Ancora un altro successo, l’8ª Supercoppa di Lega delle 13 finali disputate, il 17° trofeo che va nella ricchissima bacheca del Club rossazzurro, il più titolato d’Italia. La Domusbet.tv Catania BS vince in rimonta il derby dell’Etna, sotto di due gol ma con grande caparbietà, qualità e personalità. La partenza non è delle migliori tant’è che la We Beach Catania, vincitrice della passata edizione della Coppa Italia, sferra l’uno-due che mette in salita il match per i ragazzi di Fabricio Santos. Al 4′ Giuffrida, su invito di Zurlo, sbuca dalle retrovie battendo Padilha. Un minuto dopo c’è il raddoppio messo a segno da Elliott che dalla propria area di rigore, sempre abile coi piedi, sigla il 2-0.

Partenza choc della Domusbet.tv Catania BS costretta a risalire la china al giro di boa della prima frazione di gioco. Il roster di Fabricio Santos prova a dimezzare lo svantaggio con Fred, prima, e poi con Giordani ma in entrambe le situazioni l’estremo difensore svizzero oppone resistenza. La We Beach Catania prova a rendere ancora più duro il colpo e sfiora la terza rete con Chicky Ardil che colpisce il palo con una giocata acrobatica. Al tramonto del primo tempo, quando mancano più di 60 secondi alla sua conclusione, esce fuori il grande carattere dei campioni che rimettono il match sui binari giusti. All’11’ Ponzetti e a 27″ dal termine Josep Jr con due calci piazzati trovano le reti che riportano la sfida sul risultato di parità.

Nei secondi 12′ di gioco è ancora la We Beach Catania a rendersi, nel suo complesso, più minacciosa. Insidiose le conclusioni di Zurlo e Chicky che si infrangono sul palo, rispettivamente al 1′ e al 5′, Domusbet.tv Catania BS che non riesce a minacciare i pali della porta di Elliott. La seconda frazione di gioco si conclude sul parziale di 0-0 lasciando inalterata la parità nel suo complesso. Nella terza ed ultima frazione di gioco la Domusbet.tv Catania non sbaglia e si porta a casa la Supercoppa. Già dalle prime battute Elliott deve intervenire sulla rovesciata di Fred e poco prima deve tirare un sospiro di sollievo sulla conclusione al volo di Alisson Maciel di poco a lato. Al 5′ il brasiliano, super protagonista in questo primo approccio con la maglia rossazzurra, si guadagna il penalty per un intervento da dietro di Duarte. Per l’arbitro Susanna Fiammetta nessun dubbio, il 9 calcia in maniera perfetta battendo Elliott alla sua destra.

Vantaggio che dura poco più di un minuto, meriti assoluti ancora a Chicky Ardil che con una giocata individuale supera di slancio Marco Giordani battendo anche Padilha da posizione, anche, angolata. La gara entra nelle sue battute conclusive, la We Beach Catania va vicina al gol con il palo di Duarte ma nei 4 giri di lancette finali deve arrendersi allo strapotere di Lucas Ponzetti che in rovesciata strappa la scena regalandosi la doppietta più pesante della sua fin qui breve ma già vincente parentesi in rossazzurro. Gol bellissimo per il 19 italo argentino che manda in estasi la Domusbet.tv Catania Beach Soccer che al 9′ allunga con il piazzato di Josep Jr, anche lui autore di una doppietta, e al 12′ con la rovesciata di Marco Giordani che si regala un gol da cineteca, il gol che manda ai titoli di coda match e Supercoppa. Finisce 6-3, vince la Domusbet.tv Catania Beach Soccer, un altro successo che si aggiunge nel palmares e nella storia della città di Catania.

Il tabellino

DOMUSBET.TV CATANIA-WE BS CATANIA 6-3 (2-2; 0-0; 4-1)

Domusbet.tv Catania BS: Rafael Padilha, Barbagallo, Catarino, De Nisi, Giordani M, Fred (Cap), Farinha, Josep Jr, Ponzetti, Joao Ravasio, Iguinho, Alisson. All: Fabricio Santos

We BS Catania: Coppola, Raciti, Giordani A., Chicky Ardil, Zurlo, D’Amore, Giuffrida Maurizio, Rafinha, Spacca, Randis, Castrianni, Elliot, Duarte. All: Giuffrida Mario

Arbitri: Susanna di Roma 2, Spezzati di Padova e Ozzella di Benevento. Crono: Pancrazi di Ragusa

Reti: 4’pt Giuffrida (W), 5’pt Elliot (W), 12’pt Ponzetti (D), 12’pt Josep Jr (D); 5’tt rig. Alisson (D), 7’tt Chicky Ardil (W), 9’tt Ponzetti (D), 10’tt Josep Jr (D), 11’tt Giordani M. (D)

Ammoniti: Randis, Spacca (W)