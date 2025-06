Il Beach Rugby torna a Palmi: pronta la 22ª Tappa Nazionale sulla spiaggia della Tonnara

StrettoWeb

Sabato 28 giugno Palmi torna a essere teatro di grande sport con la 22ª Tappa Nazionale del circuito di Beach Rugby, valida come 5° Trofeo di Beach Rugby. L’evento si svolgerà sulla suggestiva spiaggia della Tonnara di Palmi, lato Ulivarella, adiacente al Lido “La Lampara”, a partire dalle ore 15:00. Sarà una giornata all’insegna della competizione e della passione sportiva, con squadre provenienti da diverse regioni d’Italia pronte a darsi battaglia sulla sabbia calabrese. A scendere in campo saranno le formazioni di Messina, Catania, CAS Reggio, Rugby Cosenza e Rende, in un torneo che promette spettacolo e divertimento per appassionati e curiosi.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente valorizzazione sportiva del territorio: Palmi, infatti, continua a consolidare il suo ruolo di “Città dello Sport”, puntando con determinazione al prestigioso riconoscimento di European Town of Sport 2027. L’appuntamento è dunque fissato per sabato pomeriggio sulla spiaggia della Tonnara: sport, mare e adrenalina saranno i protagonisti di una giornata tutta da vivere.