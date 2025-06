Basket, la Dierre riparte da coach Francesco Inguaggiato

StrettoWeb

La Dierre Basketball Reggio Calabria comunica ufficialmente l’ingaggio di Francesco Inguaggiato come nuovo capo allenatore per la stagione 2025-2026. La società del Presidente Roberto Filianoti è pronta per la ripartenza e per un futuro tutto da scrivere. Una scelta intrigante, ambiziosa e tutta da scoprire. Nato a Palermo il 17 gennaio 1968, Inguaggiato vanta una lunga carriera tra Italia e Stati Uniti, sia come giocatore, che come allenatore e talent scout.

Nella stagione 2024-2025 ha guidato l’Azzurra Oristano alla vittoria del titolo regionale U17 Gold e alla semifinale del DR2. Precedentemente ha lavorato per oltre vent’anni in Texas come allenatore e talent scout in diverse scuole e college, tra cui London High School, IWA High School e Kingsville College.

Da giocatore, ha esordito giovanissimo in Serie D a Palermo, per poi approdare in A1 con la Honky Fabriano a soli 15 anni. Ha vestito la maglia della Nazionale Cadetti sotto la guida di Sandro Puglisi ed Ettore Messina e ha militato tra Serie B e C, collezionando promozioni e collaborando con allenatori del calibro di Sergej Belov, Perdichizzi e Pippo Sidoti.

Dopo aver chiuso la carriera da giocatore alla Libertas Oristano, dove è diventato capo allenatore in serie c1, si è trasferito in Texas con la famiglia dove ha avviato con successo svariate attività imprenditoriali. Il suo ritorno in Italia lo ha portato prima a Oristano e ora a Reggio Calabria, dove guiderà la squadra bianco-blu con l’esperienza maturata in decenni di basket italiano e statunitense.