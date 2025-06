Basket, al via Unicamp Messina 2025 targato SSD UniMe

StrettoWeb

Dal 23 al 28 giugno 2025 la Cittadella Sportiva Universitaria di Messina ospiterà UNICAMP Messina di basket, un’esperienza sportiva di altissimo livello organizzata dalla SSD UniMe e dedicata alla formazione tecnica, fisica e personale dei giovani atleti ed atlete del territorio, che avranno l’opportunità di confrontarsi con uno staff tecnico e con figure professionali tra le più autorevoli del panorama cestistico nazionale.

Sei giornate intense di allenamenti tecnici su fondamentali individuali – con focus mirati su coordinazione, agilità e rapidità e sulle abilità specifiche di gioco come tiro e passaggio – e di squadra, attività in piscina, preparazione fisica e momenti di socialità, per culminare con un entusiasmante torneo finale. Un programma intenso ma equilibrato, che varierà di giorno in giorno e che gli iscritti all’UNICAMP potranno affrontare in maniera personalizzata, divisi in gruppi per età e livello. A completare la ricca giornata di attività anche momenti di condivisione e relax, per permettere la socializzazione in un clima di assoluta socialità e spirito di squadra.

Ciò che rende davvero unico l’UNICAMP targato SSD UniMe, però, è il parterre di figure tecniche e professionisti di altissimo profilo nazionale ed internazionale che ne faranno parte, garantendo un percorso formativo di eccellenza per i partecipanti ma anche, da non sottovalutare, offrendo ai giovani cestisti la possibilità di essere osservati da alcuni “grandi nomi” del nostro panorama cestistico.

Tra i nomi più rilevanti che comporranno lo Staff Tecnico figura Giovanni Lucchesi, responsabile di tutte le squadre Nazionali femminili, Coach plurimedagliato (tante le medaglie d’oro, argento e bronzo) agli Europei e vice-campione mondiale under 17. Al suo fianco ci saranno Nino Molino – attuale Direttore Tecnico del settore basket della SSD UniMe, già coach medagliato della Nazionale Femminile Under 20, pluriscudettato con Taranto e Napoli e vicino al titolo nazionale con Ragusa – Alessandro Guidi vicecampione europeo con la Nazionale Under 18 e da anni punto di riferimento per la crescita del settore giovanile italiano con il progetto “Academy” sviluppato dalla Federazione Italiana Pallacanestro – e Luigi Maganza, esperto di pallacanestro giovanile con una lunga carriera nei settori d’élite.

A impreziosire il team anche la presenza di due ospiti come Mara Buzzanca, milazzese con un curriculum lunghissimo da giocatrice ed allenatrice, ed Antonio Bocchino, noto per aver guidato numerose selezioni nazionali maschili e per aver contribuito alla formazione di molti giovani oggi protagonisti nelle massime serie internazionali.

Non solamente approfondimenti puramente tecnici, ma una grande attenzione sarà dedicata anche alla preparazione fisica, con la presenza di Nunzia Cangemi e Mattia Ciminato, professionisti specializzati nella preparazione motoria per sportivi in età evolutiva, e Davide Ferioli, preparatore fisico di club professionistici italiani come Reggio Emilia, Brindisi e Trapani, ma che vanta anche esperienze professionali in America. Tra gli ospiti, infine, anche l’arbitro internazionale Tolga Sahin, la cui esperienza nei principali campionati europei offrirà ai giovani partecipanti uno sguardo privilegiato sul valore delle regole e della cultura del gioco.

UNICAMP Messina, dunque, rappresenta un’occasione unica e stimolante per l’intero movimento cestistico del nostro territorio e, più in generale, un’importante opportunità di crescita sportiva e personale per i giovani atleti dentro e fuori dal campo.

Questi i contatti per avere tutte le info su come partecipare all’UNICAMP Messina: 320 3354024 / 347 0897883