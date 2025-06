Barcellona Pozzo di Gotto: sequestrati oltre 100 chili di pesce non idoneo al consumo umano

StrettoWeb

Gli Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel corso di specifici servizi mirati al controllo dei mezzi adibiti al trasporto di alimenti al fine di verificarne l’esatta conservazione, hanno sequestrato oltre 100 Kg di prodotti ittici e, precisamente un pesce Barracuda, Tonno, Gamberi, Sgombri, Sarde ecc… non idonei al consumo umano. L’attività di prevenzione degli Agenti della Polstrada è stata condotta nei pressi del casello autostradale di Barcellona P.G.

In particolare, gli Agenti hanno proceduto al fermo ed al successivo controllo di un mezzo di una società di vendita all’ingrosso di prodotti ittici che stava trasportando del pesce. Nel vano di carico venivano rinvenute delle cassette di pesce fresco prive delle prescritte etichette e documentazione che ne attestavano la provenienza, condizione indispensabile per la messa in commercio. Veniva fatto intervenire personale dell’ASP del servizio Veterinario di Barcellona P.G. il quale attestava lo stato di inidoneità al consumo umano e, per tale motivo, il pesce veniva posto sotto sequestro per la successiva distruzione. A carico dei trasgressori sono state elevate, altresì, sanzioni amministrative per oltre 1.500 euro.

Il pesce, così come previsto dalla normativa vigente, deve essere munito di idonee certificazioni attestanti la natura dello stesso sin dal momento dello sbarco e lungo tutta la filiera commerciale, in modo tale che gli organi di vigilanza siano nelle condizioni, in qualsiasi momento, di verificarne la provenienza e la destinazione. L’attività posta in essere dagli operatori della Polizia Stradale, si inserisce nell’ambito delle attività di controllo che vengono effettuate su tutto il territorio della provincia messinese per la tutela della sicurezza dei trasporti e della salute dei consumatori e proseguiranno anche nelle prossime setti-mane.