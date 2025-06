Barcellona Pozzo di Gotto, movida sotto controllo: alcol, droga e arresti nel weekend

StrettoWeb

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno predisposto un apposito piano di controlli, sia di giorno che di notte, per garantire la sicurezza dei cittadini. Il servizio è stato attuato in particolare nelle zone della c.d. movida con l’impiego di diverse pattuglie, dislocate su tutto il territorio, con il fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, nonché di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso del servizio, sono state controllate più 80 persone e oltre 60 veicoli con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, quattro individui, dopo essere stati sottoposti all’esame dell’alcoltest dal quale è stato accertato un tasso alcolico ampiamente superiore al limite consentito, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza.

Nell’ambito dell’attività antidroga, un 31enne cittadino straniero, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato in ordine al reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, poiché trovato in possesso di oltre 200 grammi di hashish. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo si trova ora agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio. Inoltre, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di stupefacente detenuto per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato ed inviato ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.