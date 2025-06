Barcellona Basket si rilancia: in panchina un ex Viola

StrettoWeb

Una conferenza stampa, quella ospitata dal Top sponsor Elettro Home, che ha di fatto sancito la chiusura di un stagione sfortunata e l’apertura di un nuovo percorso teso al rilancio del basket barcellonese. Concetti e parole significative e anche l’annuncio delle prime tessere del mosaico giallorosso in fase di composizione. A prendere la parola inizialmente è stato il Presidente in carica, Massimo Romano, che ha parlato con il solito garbo che lo contraddistingue: “La retrocessione è un evento che nessuno voleva e che abbiamo cercato in tutti i modi di evitare. Abbiamo sbagliato tutti, ma adesso guardiamo avanti. Faremo una trasformazione societaria in Srl, così come ci impone il regolamento. Ci saranno dei soci in uscita dalla compagine e soci che invece entreranno nella nuova compagine. Ci sarà un cambio ai vertici societari e verranno ridisegnate le figure e riattribuite le cariche. Questo è un passo fondamentale in quanto la Serie B, per la quale abbiamo fatto domanda di ripescaggio, è un campionato semi professionistico. Sulla domanda di ripescaggio ne sapremo di più a fine giugno”.

Successivamente ha preso la parola l’attuale vice presidente Antonio Russo che annunciato subito la decisione della società di affidare la responsabilità dell’Ufficio Stampa e dell’area comunicazione al giornalista professionista Benedetto Orti Tullo, da sempre legato alla pallacanestro barcellonese, che ha esordito con un toccante ricordo del collega Giuseppe Puliafito, prematuramente scomparso lo scorso marzo, sottolineato da un applauso dei presenti.

Antonio Russo ha parlato quindi della volontà di ripartire immediatamente, rivolgendo un ringraziamento ai tifosi: “Vedere il loro attaccamento all’ultima partita, abbiamo trovato la forza di ripartire. E lo faremo con grande slancio, perché Barcellona merita grandi palcoscenici”.

Parola, poi, al padrone di casa, Eugenio Chessa, Top Sponsor e ormai prossimo nuovo membro della società giallorossa: “Sono fiducioso per la nuova stagione e cercheremo di fare bene anche per dare slancio alla nostra Città. Amo vedere tanti giovani e tante famiglie al palazzetto. Per questo sono felice di poter dare il mio contributo”.

Altri annunci importanti sono stati riservati ad Andrea Sottile che ricoprirà, per la stagione 2025/2026, il ruolo di General Manager. Sottile ha presentato Salvatore Puliafito di SP Group, anche lui pronto ad entrare in società: “Il prossimo campionato sarà migliore di quello scorso. Dobbiamo assolutamente crederci, tutti insieme”.

Team manager sarà invece Carmelo Rucci, da sempre storica figura della tifoseria barcellonese e grande appassionato di pallacanestro: “L’immagine che mi porto come ricordo di questa stagione sono le lacrime di quei ragazzini che si struggevano per l’ultimo posto. Seguo il basket da sempre, l’ho sempre vissuto con pathos particolare, sempre in prima fila, soprattutto come supporter che si è girato l’Italia. Una cosa è sicura: siamo arrivati ultimi, ma non c’è stato un solo barcellonese che abbia tirato un sasso contro questa società. Se dovessimo ripartire dalla Serie C, sono sicuro che la società farà l’impossibile per tornare subito in B. I tifosi di Barcellona, alla fine di ogni partita, hanno ricevuto i complimenti dalle squadre avversarie. Il mio impegno è che tutto ciò continui”.

Andrea Sottile ha quindi confermato il top sponsor Aichem, il cui titolare, Marco Lucio Catalfamo, ha ribadito la fiducia nel progetto Barcellona Basket 4.0.

In chiusura di conferenza stampa, un annuncio importante lo ha regalato alla piazza Antonio Russo: “Manca solo la firma, ma ci sono trattative avanzatissime con l’allenatore Federico Cigarini che sarà dei nostri sia in caso di Serie C che in caso di Serie B. Ci ha colpito la sua passione e la sua voglia di venire a Barcellona, così come la sua grinta e la sua voglia di mettersi in gioco”.