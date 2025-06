Barcellona Basket riparte da Federico Cigarini: ufficializzato l’ex Viola

StrettoWeb

Barcellona Basket 4.0 comunica di avere ratificato, con le firme sul contratto, l’ingaggio del capo allenatore Federico Cigarini, 45 anni, originario di Reggio Emilia. L’annuncio dell’accordo con il tecnico era stato dato già nella conferenza stampa dello scorso 4 giugno. Le parti lo hanno perfezionato nella giornata odierna. Federico Cigarini, dopo un percorso da cestista in Serie B e C, ha iniziato la sua carriera da allenatore a Reggio Emilia nel 2009 come assistente in Under 15 Eccellenza (partecipando alle finali nazionali 2010/2011), Under 17 Eccellena e Under 19 Eccellenza (terzo postale finali nazionali 2010/2011).

Successivamente è stato Capo Allenatore delle squadre Giovanili Eccellenza a Parma, Genova e Piacenza e del Petrarca Padova. Con la compagine veneta, oltre a guidare Under 17 Eccellenza e Under 19 Eccellenza, ha tenuto le redini della prima squadra, allora militante nel campionato di Serie C veneta.

Nella stagione 2022/2023 ha guidato il settore giovanile dell’Orlandina Basket, ricoprendo anche il ruolo di assistente nel campionato di B Nazionale. Nella stagione successiva, ha invece guidato, da Capo Allenatore, la Viola Reggio Calabria, conducendola ai quarti di finale play off per la promozione in B Nazionale. A Federico Cigarini, tutta la famiglia Barcellona Basket 4.0 rivolge un caloroso in bocca al lupo e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura!