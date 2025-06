Barcellona Basket, campagna abbonamenti e club dei 100 per riaccendere la passione

StrettoWeb

Nei locali del Top Sponsor Ardega Home Design, Barcellona Basket ha presentato la campagna abbonamenti “A mano a mano” e l’iniziativa “Club dei 100”. In apertura di conferenza, il Presidente Antonio Maria Russo, alla sua prima uscita ufficiale nella carica di massimo dirigente giallorosso, ha spiegato che la Società sta lavorando alacremente per riportare l’entusiasmo intorno alla pallacanestro cittadina.

A illustrare i dettagli della Campagna Abbonamenti “A mano a mano” è stato il Responsabile dell’Ufficio Stampa, Benedetto Orti Tullo. Il prezzo unico dell’abbonamento sarà di 50 euro, valido per la stagione regolare, fino al prossimo 12 luglio. In caso di ripescaggio, come auspicabile, la Società si riserva di modificarlo. In ogni caso, indipendentemente dalla categoria, l’ingresso sarà completamente gratuito per gli under 18.

“A Mano a mano” è il nome scelto per la campagna abbonamenti, richiamandosi al successo musicale firmato da Rino Gaetano: la bella stagione finita ha soffiato sul cuore, ma non ci ha rubato l’amore. E adesso, a mano a mano, si lavora per creare un progetto solido e duraturo “che neanche l’inverno potrà mai gelare”.

Il Club dei 100 è invece un’iniziativa rivolta agli sponsor e che coincide con l’attivazione di un impianto Led al “PalAlberti”. Tre moduli e pacchetti a partire da 500 euro pagabili in sei rate bimestrali. Il Club dei 100 consentirà agli aderenti di non essere soltanto degli sponsor, ma parte integrante del progetto attraverso la partecipazione a tutte le iniziative. A settembre, infatti, il Club nominerà tre rappresentanti che si confronteranno con la Società per sottoporre proposte e confrontarsi.

C’è però un aspetto fondamentale: una parte del ricavato dalla raccolta sponsor “Club dei 100” sarà destinato in beneficienza per iniziative a favore di realtà bisognose del territorio. Le aziende aderenti, a loro volta, potranno indicare associazioni o situazioni che richiedono un intervento solidale.

“Non vogliamo essere soltanto un riferimento sportivo per il territorio, ma riteniamo fondamentale ricoprire anche una funzione sociale – ha affermato il Presidente Antonio Maria Russo – Auspichiamo che la Città risponda presente. Noi ce la stiamo mettendo tutta per portare a Barcellona Pozzo di Gotto giocatori che possano fare le differenza per riaccendere l’amore della piazza verso la sua, la nostra, squadra”.