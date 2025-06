Barbora Basile: “non vedo l’ora di cominciare la stagione con la maglia del Messina Volley”

StrettoWeb

Inizia la stagione del Messina Volley con l’ingaggio del forte opposto Barbora Basile (classe 2002). L’atleta nata a Bratislava si presenta nel team del presidente Mario Rizzo con un curriculum di tutto rispetto, visto i tornei di Serie B1 disputati con le maglie dell’Effe Volley e della Farmacia Schultze di Santa Teresa e di B2 a Terrasini. Inoltre ha ottenuto la convocazione con la maglia della Slovacchia under 18 nella stagione 2017/18 ed ha vinto il campionato nazionale under 18 fra le fila del Bilikova Bratislava.

“Sono molto entusiasta di entrare a far parte di questa società – commenta il nuovo attaccante giallo-blu – il presidente mi ha convinta fin da subito trasmettendomi molto fiducia. Sono certa che otterremo dei grandi risultati e non vedo l’ora di iniziare. Ho avuto la fortuna di far parte di squadre che hanno disputato campionati importanti, esperienze che mi hanno permesso di crescere tanto, sia a livello tecnico che personale. Sono consapevole che la strada è ancora lunga, ma credo che quanto ho imparato finora potrà essere un valore aggiunto per affrontare al meglio questa stagione in maglia giallo-blu. Ho tanta voglia di dare il massimo per la squadra e continuare a migliorare”.