Baldino attacca Occhiuto: “la sua inadeguatezza è palese, non ha bisogno di inchieste”

“Premetto che non avevamo bisogno di un’inchiesta giudiziaria per sostenere, denunciare e dichiarare apertamente e senza riserve l’inadeguatezza di Occhiuto nella gestione della Calabria. Lo facciamo ogni giorno: dalla sanità alle infrastrutture, dalle riforme alla gestione dell’ordinario“. Lo scrive su Facebook Vittoria Baldino, deputato dei 5 Stelle sottolineando che il governatore ha gettato negli occhi dei calabresi “solo fumo negli occhi” mentre in regione “si continua a morire di malasanità, a schivare trappole nelle strade colabrodo che il suo Governo continua a sacrificare a vantaggio del ponte, a costringere i Comuni a far pagare tasse salatissime a fronte di scarsi servizi, e ad emigrare“.

“Sono così tante le evidenze per poter contrastare Occhiuto sul piano politico e amministrativo – osserva -, che fiondarmi su un’inchiesta giudiziaria mi sembra addirittura riduttivo”. “Non voglio commentare l’inchiesta di cui ancora non conosciamo bene il contenuto, né i fatti contestati. Certo – prosegue Baldino -, il balletto di nomine di soci e amici in ruoli chiave di società di trasporto ad intera partecipazione regionale e in aziende sanitarie non fa onore a chi dice di governare “con estremo rigore” una Regione che proprio nella sanità e nei trasporti sconta i maggiori problemi”.

“Io gli auguro di poter affrontare serenamente questa inchiesta e magari di uscire dall’eventuale processo che comunque ancora non è iniziato (se non negli studi di Porro dove se ne è già decretata l’infondatezza) assolto con formula piena“. Ma, conclude, “se questi governanti di destra pretendono di avere una stampa sempre asservita e compiacente evidentemente hanno sbagliato Paese, oppure noi abbiamo sbagliato governanti“.