Bagnara, pellegrinaggio alla Cittadella dell’Immacolata con le comunità di Francavilla Angitola e Filadelfia

Si è svolto a Bagnara, in provincia di Reggio Calabria, un partecipato pellegrinaggio alla Cittadella dell’Immacolata, organizzato dalle comunità parrocchiali di Francavilla Angitola e Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia. L’iniziativa ha coinvolto tantissimi fedeli che hanno partecipato alla preghiera, come si evince dal video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

La Cittadella dell’Immacolata rappresenta da anni un luogo simbolo per i pellegrinaggi e i ritiri spirituali a cui partecipano gruppi di fedeli dell’intera Calabria.