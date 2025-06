Bagnara Calabra, convegno Internazionale sul turismo: “nulla da invidiare a grandi realtà del Sud” | VIDEO

StrettoWeb

Sabato 14 giugno, ore 18:30, Bagnara Calabra ospiterà un convegno Internazionale sul tema del turismo promosso da Costa Viola 365. Amministrazioni pubbliche, imprese private, imprenditori e consulenti internazionali del turismo daranno un quadro generale sui numeri odierni e le potenzialità future del territorio in ambito turistico. I relatori saranno professionisti del mondo del turismo e consulenti di grosse catene alberghieri.

Nell’intervista rilasciata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’imprenditore Vincenzo Calabrò ha rivolto l’invito a tutti i cittadini a partecipare all’evento e ha sottolineato le potenzialità turistiche del territorio: “Bagnara è terra di Mia Martini, Loredana Bertè, della famiglia Florio, di Vincenzo Morello. Quando parliamo di turismo non parliamo solo di mare ma di enogastronomia, vini, cultura, del pesce spada di Bagnara con il Festival de pescespada: l’estate bagnarese non ha nulla da invidiare alle altre realtà del Sud Italia“.