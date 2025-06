Awards Day: doppia premiazione all’IC “Radice-Alighieri”

StrettoWeb

Grande emozione e gioia nell’aula magna della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona per la cerimonia di consegna delle certificazioni KEY for School (A2) di lingua inglese, rilasciate dall’ente accreditato Cambridge English, rappresentato da Francesca Cotroneo Referente Cambridge Reggio Calabria, a conclusione del corso di potenziamento realizzato nell’anno scolastico 2024-25, grazie ai fondi stanziati col PNRR, ricadenti nel progetto STEM e Multilinguismo.

Il Dirigente Scolastico, avv. Simona Sapone , ha espresso soddisfazione per la significativa esperienza formativa degli studenti e delle studentesse delle classi 3^che, con impegno e tenacia, sono riusciti a raggiungere un traguardo importante. Ha, inoltre, evidenziato quanto una certificazione linguistica rappresenti un valore aggiunto, essendo un documento riconosciuto a livello internazionale e spendibile nel mondo universitario e lavorativo.

Non sono mancate parole di grande apprezzamento ed elogio nei confronti delle docenti di lingua inglese prof.sse Modesta Canale ed Angela Surace, e della docente-esperta madrelingua Mrs Diane Selvanayagam, insegnante di comprovata competenza che li ha guidati nel percorso di potenziamento linguistico. La cerimonia ha avuto un tono “accademico” poiché gli alunni, ricevendo i certificati, hanno indossato “il tocco”. Un caloroso applauso ha accompagnato il momento di riconoscimento ufficiale da parte del numeroso pubblico.

“La consegna degli attestati Cambridge ai nostri studenti è un momento di grande orgoglio per l’intera comunità educativa e conferma l’attenzione della nostra offerta formativa all’internazionalità“, ha affermato la prof.ssa, Modesta Canale. E’ seguito un altro momento di festa e allegria con la consegna dei Certificati e Premi ai partecipanti del concorso europeo online “The Big Challenge” (la grande sfida!),che promuove l’apprendimento dell’inglese, attraverso un’attività divertente ed educativa, diventando un efficace strumento di motivazione.

La competizione ha registrato una numerosa adesione da parte degli alunni, hanno partecipato ben 89 studenti delle classi prime, seconde e terze della secondaria dell’istituto, e, per la prima volta, anche gli alunni della V A della Scuola Primaria di Salice, preparati dalla docente Carmelina Bellantone.

La prof.ssa Angela Surace ha spiegato che ogni partecipante ha vinto un premio a prescindere dal punteggio ottenuto, poiché la sfida è rivolta a tutti gli alunni, indipendentemente dal livello di conoscenze linguistiche possedute, Gli allievi hanno ricevuto vari premi, un attestato di partecipazione, un certificato di merito.

Il gradino più alto del podio è andato ai seguenti alunni: Margot Versace della 5^ A della scuola Primaria, Mario Costantino Antoche di 1 ^ B e Antonino Messineo di 2^ A sono stati premiati con una medaglia e il Certificato speciale , come primi classificati a livello d’ Istituto; Francesco Parretta di 3^ D ^ ha ricevuto un “Certificate of Honour” e una coppa come primo classificato a livello Regionale , di istituto e secondo a livello nazionale.

Le docenti di lingua inglese , promuovono questa iniziativa da oltre un decennio poiché la ritengono un efficace strumento motivazionale, un percorso inclusivo dove tutti hanno le stesse possibilità per migliorare, giocando e divertendosi, le proprie competenze in lingua inglese.

Il Dirigente Scolastico, a conclusione della cerimonia, ha espresso il proprio plauso per questa accattivante esperienza ,che motiva gli alunni e le alunne allo studio in una sana competizione e si è congratulata per i traguardi raggiunti da tutti i bambini e ragazzi.